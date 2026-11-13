Gemini 4 Hydrogen: Googles effiziente Alternative zu Argon und Carbon

Hydrogen: Auf blauem Hintergrund stehen das Gemini-Logo und der Modellname. Rechts ist eine abstrakte, schimmernde Glasform zu sehen." />

Gemini 4 Hydrogen treibt den KI-Modus der Google-Suche an. Unabhängige Benchmarks zeigen je nach Denkstufe große Unterschiede bei Bearbeitungszeit und Kosten.