Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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03.08.2026 12:25:00
Gemini Assistant steckt nicht in Siri AI
Zwar bedient sich Apple Googles Frontier-Modellen der Gemini-Linie. Doch die seien mit eigenen Daten trainiert und geschützt, betont der Konzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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