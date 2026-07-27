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27.07.2026 06:31:29
Gen 2 Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gen 2 Technologies äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,510 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gen 2 Technologies 0,020 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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