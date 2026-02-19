Generac Holdings Aktie

Generac Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 15:12:03

Generac To Acquire Enercon Engineering

(RTTNews) - Generac Holdings Inc. (GNRC) on Thursday said it has agreed to acquire Enercon Engineering Inc., expanding its manufacturing capabilities for generator enclosures and switchgear.

Founded in 1975 and based in East Peoria, Illinois, Enercon designs and manufactures custom power equipment and industrial enclosures for high-reliability applications. The company operates a 160,000-square-foot manufacturing facility and employs more than 120 people.

Generac said the acquisition will strengthen its Commercial & Industrial segment and enhance its ability to serve hyperscale and enterprise data center markets, where demand for backup power is expected to grow as global data center capacity expands.

The transaction is expected to close in the second quarter of 2026, subject to regulatory approvals.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Generac Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Generac Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Generac Holdings Inc 192,15 -0,77% Generac Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street vor tieferem Start -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street dürfte mit Verlusten in die Donnerstagssitzung starten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen