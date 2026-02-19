Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
19.02.2026 15:12:03
Generac To Acquire Enercon Engineering
(RTTNews) - Generac Holdings Inc. (GNRC) on Thursday said it has agreed to acquire Enercon Engineering Inc., expanding its manufacturing capabilities for generator enclosures and switchgear.
Founded in 1975 and based in East Peoria, Illinois, Enercon designs and manufactures custom power equipment and industrial enclosures for high-reliability applications. The company operates a 160,000-square-foot manufacturing facility and employs more than 120 people.
Generac said the acquisition will strengthen its Commercial & Industrial segment and enhance its ability to serve hyperscale and enterprise data center markets, where demand for backup power is expected to grow as global data center capacity expands.
The transaction is expected to close in the second quarter of 2026, subject to regulatory approvals.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
13.02.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Stabiler Handel: S&P 500 letztendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Generac öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.02.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|192,15
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street vor tieferem Start -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street dürfte mit Verlusten in die Donnerstagssitzung starten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.