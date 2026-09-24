General Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

General Mills stellte am 23.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,83 Prozent auf 4,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,52 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at