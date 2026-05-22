|
22.05.2026 09:21:30
Generali Q1 Adj. Net Result Rises
(RTTNews) - Generali (GE1G, GDEUF.PK) reported first quarter net result of 1.17 billion euros compared to 1.19 billion euros, prior year. Operating result was 2.2 billion euros, up 8.1%. Adjusted net result rose by 5.2% to 1.27 billion euros. Adjusted EPS was 0.84 euros, compared to 0.79 euros. Without one-off tax item, Adjusted Net Result growth rate would have been 9.3% and the Adjusted EPS growth would have been 10.2%. Gross written premiums was 28.2 billion euros, up 6.8%.
Generali CFO, Cristiano Borean, said: "Life recorded a very strong business performance, thanks to the positive contribution from all business lines. In P&C, despite a higher impact from Nat Cat events, underlying technical profitability continued to improve."
Looking forward, the Group said it is committed to delivering ambitious 2025-2027 target.
Generali shares are trading at 38.38 euros, down 0.52%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.