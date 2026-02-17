Generic Engineering Construction and Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Generic Engineering Construction and Projects äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,43 INR. Im letzten Jahr hatte Generic Engineering Construction and Projects einen Gewinn von 0,530 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,62 Prozent auf 805,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 932,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at