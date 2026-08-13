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13.08.2026 06:31:29
Generic Pharmasec legte Quartalsergebnis vor
Generic Pharmasec hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz wurden 497,1 Millionen INR gegenüber 120,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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