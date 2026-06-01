Genesco Aktie
WKN: 851167 / ISIN: US3715321028
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01.06.2026 15:45:51
Genesco (GCO) Q1 2027 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Friday, May 29, 2026 at 8:30 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Genesco Inc.
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28.05.26
|Ausblick: Genesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.02.26
|Erste Schätzungen: Genesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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03.12.25
|Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)