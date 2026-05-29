Genesco Inc. Q1 Loss Declines

(RTTNews) - Genesco Inc. (GCO) announced Loss for first quarter of -$14.18 million

The company's bottom line came in at -$14.18 million, or -$1.42 per share. This compares with -$21.23 million, or -$2.02 per share, last year.

Excluding items, Genesco Inc. reported adjusted earnings of -$22.70 million or -$2.18 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $487.03 million from $473.97 million last year.

Genesco Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$14.18 Mln. vs. -$21.23 Mln. last year. -EPS: -$1.42 vs. -$2.02 last year. -Revenue: $487.03 Mln vs. $473.97 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.00 To $ 2.40