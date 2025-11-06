The GEO Group Aktie

The GEO Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 13:09:41

GEO Group Expands Share Repurchase Authorization To $500 Mln

(RTTNews) - While reporting the third-quarter financial results, The GEO Group, Inc. (GEO) shared the Board's decision to increase its share repurchase authorization to $500 million.

Additionally, it has extended the expiration date of the program to December 31, 2029.

As of today, the company has approximately $458.4 million of repurchase authorization available under the share repurchase program.

In the pre-market hours, GEO is trading at $17, up 1.13 percent on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The GEO Group Incmehr Nachrichten