GEO Group Expands Share Repurchase Authorization To $500 Mln
(RTTNews) - While reporting the third-quarter financial results, The GEO Group, Inc. (GEO) shared the Board's decision to increase its share repurchase authorization to $500 million.
Additionally, it has extended the expiration date of the program to December 31, 2029.
As of today, the company has approximately $458.4 million of repurchase authorization available under the share repurchase program.
In the pre-market hours, GEO is trading at $17, up 1.13 percent on the New York Stock Exchange.
