SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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13.07.2026 11:12:00
Geopolitical shock exposes SK Hynix leverage after hot ADR debut
Just one trading session after a highly successful U.S. listing for its depositary receipts, local shares in South Korean chip maker SK Hynix plummeted 15% on the domestic exchange in Seoul.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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