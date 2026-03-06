George Weston legte Quartalsergebnis vor

George Weston präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 CAD. Im Vorjahresviertel hatte George Weston 1,70 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 15,86 Milliarden CAD gegenüber 15,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,32 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 64,51 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte George Weston einen Umsatz von 61,61 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at