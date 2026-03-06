|
06.03.2026 06:31:28
George Weston legte Quartalsergebnis vor
George Weston präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 CAD. Im Vorjahresviertel hatte George Weston 1,70 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 15,86 Milliarden CAD gegenüber 15,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,32 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 64,51 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte George Weston einen Umsatz von 61,61 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.