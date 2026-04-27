Geovis Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Geovis Technology A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 202,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 502,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at