Dom b Aktie
WKN DE: A2JPBT / ISIN: US2575541055
|
29.12.2025 13:53:23
Gerade in Maschinen investiert: Chemieunternehmen Domo in Leuna meldet Insolvenz an
Schock zum Weihnachtsfeiertag in Sachsen-Anhalt und Brandenburg: Der Chemieproduzent Domo geht trotz zuletzt guter Entwicklungen und Investitionen in die Zukunft überraschend insolvent. Das Land Sachsen-Anhalt sagt sofort Hilfe zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
