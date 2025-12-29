Dom b Aktie

WKN DE: A2JPBT / ISIN: US2575541055

29.12.2025 13:53:23

Gerade in Maschinen investiert: Chemieunternehmen Domo in Leuna meldet Insolvenz an

Schock zum Weihnachtsfeiertag in Sachsen-Anhalt und Brandenburg: Der Chemieproduzent Domo geht trotz zuletzt guter Entwicklungen und Investitionen in die Zukunft überraschend insolvent. Das Land Sachsen-Anhalt sagt sofort Hilfe zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
