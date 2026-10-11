Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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12.10.2026 01:55:26
Gerhard Schröder visits latest Russian employer, Hyperglobus
Former German Chancellor Gerhard Schröder visited a Moscow supermarket in his new role on the supervisory board. Schröder is no stranger to retirement stipends in Russia — or the scandal that accompanies them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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