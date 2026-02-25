MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
|
25.02.2026 16:43:56
German MPs cut contracts for kamikaze drones backed by Peter Thiel and Daniel Ek
Members of parliament impose €1bn cap on deals in blow to government plans on unmanned weaponsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!