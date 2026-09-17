MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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18.09.2026 01:01:07
Thames Water should be temporarily placed under public ownership, MPs warn
Move would be ‘cost neutral’ for the Treasury while protecting 16mn customers served by UK utility, cross-party parliamentary committee saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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