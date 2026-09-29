Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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29.09.2026 19:43:26
German-Russian relations at freezing point
Russia's full-scale invasion of Ukraine destroyed the once-close relationship between Moscow and Berlin. Yet the far-right AfD is calling for a normalization of relations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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