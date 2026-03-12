|
12.03.2026 11:19:20
German state election set to have far-reaching consequences
Baden-Württemberg will go to the polls this Sunday, in the first of five German state elections this year. Chancellor Friedrich Merz is hoping for a win to boost his push for reforms in the entire country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
