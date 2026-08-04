D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
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04.08.2026 20:03:19
Germany news: DB hampered by 'organized irresponsibility'
DB chief Evelyn Palla wants to overcome the culture of ''organized irresponsibility" by empowering new decision-makers within the railway operator. Bavarian brass musicians have wrapped up a 72-hour concert. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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