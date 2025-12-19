Aviation Holdings Group Aktie
|
19.12.2025 22:15:20
Germany news: Drones posing growing danger to aviation
German authorities say there was a rise in incidents where drones posed a hazard to manned aircraft. Plus, Merz makes his inaugural visit to Israel to help repair strained ties over Gaza. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!