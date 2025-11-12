Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.11.2025 18:27:14
Germany news: Google plans data center in Hesse
Tech giant Google intends to build a data center just south of Germany's finance capital Frankfurt am Main. This project is part of Google's plans to invest €5.5 billion ($6.4 billion) in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
