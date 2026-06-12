Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.06.2026 00:07:20
Germany news: Pistorius asks for time mulling next-generation jet FCAS replacement
Germany's defense minister says the government needs time to evaluate a bid for a new possible military jet project. A nine-year Franco-German endeavor, the FCAS, collapsed this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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