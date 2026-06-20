Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.06.2026 00:19:36
Germany news: Population shrinks for first time since 2020
A dip in net migration meant it could not cancel out Germany's low birth rates in 2025. Meanwhile, fuel prices fell amid news of a possible deal between the US and Iran. And Merz gives Trump a Germany jersey. More on DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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