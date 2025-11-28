Top's Aktie

Top's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 15:35:34

Germany news: Study shows welfare spending tops neighbors

A new study says Germany now spends more on social security than its nearby European peers. Meanwhile, a survey shows most Berliners are unenthusiastic about the prospect of hosting an Olympic Games.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shsmehr Nachrichten