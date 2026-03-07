Springer Aktie

WKN DE: A0YKDB / ISIN: BRSPRIACNOR2

07.03.2026 04:59:49

Germany's Axel Springer makes swoop to bag UK's Telegraph

The Berlin-based media giant Axel Springer says it is buying the UK newspaper Daily Telegraph after a protracted search for a new owner. If successful, the plan is to "turbocharge" expansion into the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Springer SA

