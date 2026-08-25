Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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25.08.2026 06:00:09
Germany’s car parts makers switch gears as industry shrinks
Suppliers to the struggling automotive sector are moving into areas including medical tech, robotics and defenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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