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30.03.2026 18:47:38
Geschosse verfehlen Containerschiff vor Saudi-Arabien
RIAD (dpa-AFX) - Zwei Geschosse haben im Persischen Golf vor Saudi-Arabien ein Containerschiff verfehlt. Wie die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mitteilte, schlugen die beiden nicht näher beschriebenen Projektile innerhalb einer Stunde in der Nähe des Frachters ins Wasser. Die Seeleute seien wohlauf und Behörden hätten Ermittlungen eingeleitet. Nach UKMTO-Angaben ereignete sich der Zwischenfall 22 Seemeilen vor der Stadt Ras Tanura an der saudi-arabischen Küste.
Als Persischer Golf wird der Meeresabschnitt bezeichnet, in dem wichtige Häfen und Verladestationen Irans der Golfstaaten liegen und der vor der kritischen Straße von Hormus liegt. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hatte mit Angriffen und Drohungen die Schifffahrt in der Region nahezu zum Erliegen gebracht./mar/DP/zb
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