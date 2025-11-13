AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
|
13.11.2025 10:51:00
Gewinn von Austriacards um 40 Prozent gesunken
Die in Wien und Athen börsennotierte Austriacard Holdings AG schreibt heuer deutlich weniger Gewinn als noch 2024. Nach neun Monaten hält das Unternehmen, dass unter anderem Bankomat- und Kreditkarten produziert, bei einem Nettogewinn von 9,8 Mio. Euro, das sind 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz schrumpfte um 14 Prozent auf 262,4 Mio. Euro.
Als Gründe für den Rückgang führt der Vorstand eine "Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes" sowie eine "vorübergehende Abschwächung von Metallkartenverkäufen an Fintechs in Europa" an. Austriacards ist neben Europa auch mit Büros in den USA, Jordanien und Dubai präsent und beschäftigt international rund 2.400 Mitarbeiter.
pro/hel
ISIN AT0000A325L0 WEB http://www.austriacard.com
