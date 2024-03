Gewinne in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,39 Prozent fester bei 3 402,56 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 525,278 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,040 Prozent stärker bei 3 390,68 Punkten, nach 3 389,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 369,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 402,74 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,545 Prozent. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 3 343,86 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 192,16 Punkten auf. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 3 207,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 14,77 Prozent auf 55,00 EUR), Nordex (+ 4,85 Prozent auf 10,11 EUR), Energiekontor (+ 3,69 Prozent auf 67,40 EUR), Sartorius vz (+ 2,08 Prozent auf 352,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 88,84 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-15,87 Prozent auf 26,56 EUR), ADTRAN (-5,29 Prozent auf 5,91 USD), HENSOLDT (-2,24 Prozent auf 33,16 EUR), EVOTEC SE (-0,65 Prozent auf 13,81 EUR) und Kontron (-0,46 Prozent auf 21,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die AIXTRON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 812 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 204,464 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

2024 präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

