Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 18 465,59 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,780 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 18 439,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 437,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 389,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 490,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wies der DAX 18 131,97 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, betrug der DAX-Kurs 17 837,40 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 125,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,12 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 3,11 Prozent auf 74,32 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 249,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 64,68 EUR), Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 493,20 EUR) und BMW (+ 1,85 Prozent auf 91,36 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 25,15 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 182,36 EUR), Infineon (-0,46 Prozent auf 34,77 EUR) und Zalando (-0,46 Prozent auf 23,98 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 590 710 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 218,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

