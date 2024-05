Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der MDAX hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 27 536,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 245,012 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,001 Prozent stärker bei 27 451,65 Punkten, nach 27 451,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27 549,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27 449,55 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,97 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 25 973,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 148,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 319,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,60 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 556,71 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Ströer SE (+ 5,31 Prozent auf 65,45 EUR), HelloFresh (+ 2,81 Prozent auf 5,78 EUR), Nordex (+ 2,74 Prozent auf 15,39 EUR), JENOPTIK (+ 2,44 Prozent auf 27,74 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,72 Prozent auf 88,95 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Evonik (-3,84 Prozent auf 19,92 EUR), Jungheinrich (-1,58 Prozent auf 34,86 EUR), Sixt SE St (-1,47 Prozent auf 80,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,07 Prozent auf 41,61 EUR) und Lufthansa (-0,79 Prozent auf 6,75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Evonik-Aktie. 574 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

