Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SDAX bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,42 Prozent auf 12 494,78 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,597 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,837 Prozent höher bei 12 422,47 Punkten in den Handel, nach 12 319,31 Punkten am Vortag.

Bei 12 494,78 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 422,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,80 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 12 780,83 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 13 568,35 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.11.2022, den Wert von 11 304,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,39 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 9,79 Prozent auf 15,92 EUR), AUTO1 (+ 3,81 Prozent auf 5,88 EUR), Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 68,65 EUR), Aroundtown SA (+ 3,75 Prozent auf 2,21 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,90 Prozent auf 17,72 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SGL Carbon SE (-0,77 Prozent auf 5,80 EUR), PNE (-0,17 Prozent auf 11,98 EUR), Südzucker (-0,14 Prozent auf 14,44 EUR), Pfeiffer Vacuum (+ 0,00 Prozent auf 146,40 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,10 Prozent auf 19,96 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 463 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,295 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

2023 verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at