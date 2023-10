Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,61 Prozent stärker bei 12 635,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 103,350 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,162 Prozent stärker bei 12 579,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 559,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 635,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 579,33 Punkten erreichte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 211,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, stand der SDAX bei 13 087,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, lag der SDAX bei 10 750,83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 4,05 Prozent auf 2,02 EUR), ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 202,50 EUR), SUSE (+ 2,71 Prozent auf 11,35 EUR), MorphoSys (+ 2,17 Prozent auf 23,51 EUR) und Siltronic (+ 2,03 Prozent auf 80,45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ADTRAN (-3,58 Prozent auf 7,80 USD), IONOS (-2,38 Prozent auf 13,96 EUR), NORMA Group SE (-1,48 Prozent auf 16,65 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,30 Prozent auf 12,14 EUR) und Südzucker (-0,95 Prozent auf 13,56 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 3 787 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,925 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

