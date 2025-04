Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmittag.

Am Freitag steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,72 Prozent im Plus bei 15 602,99 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,690 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,540 Prozent höher bei 15 575,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 491,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 539,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 615,07 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 3,12 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.03.2025, den Wert von 16 149,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 14 333,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 995,77 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,36 Prozent zu. Bei 16 693,16 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 4,75 Prozent auf 200,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,95 Prozent auf 60,60 EUR), STO SE (+ 2,64 Prozent auf 132,00 EUR), MLP SE (+ 2,30 Prozent auf 8,01 EUR) und SMA Solar (+ 2,30 Prozent auf 15,13 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Schaeffler (-4,67 Prozent auf 3,80 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,55 Prozent auf 8,42 EUR), PATRIZIA SE (-1,37 Prozent auf 7,19 EUR), ATOSS Software (-1,02 Prozent auf 136,00 EUR) und Medios (-0,67 Prozent auf 11,78 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 296 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die IONOS-Aktie mit 4,040 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at