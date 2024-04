Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus

Am dritten Tag der Woche legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 14 036,39 Punkten ab. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 118,119 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,350 Prozent leichter bei 13 960,23 Punkten, nach 14 009,29 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 093,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 960,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.01.2024, den Stand von 13 345,53 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2023, den Stand von 13 571,42 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,56 Prozent. Bei 14 638,48 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit BVB (Borussia Dortmund) (+ 7,46 Prozent auf 3,67 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,76 Prozent auf 7,86 EUR), ADTRAN (+ 3,24 Prozent auf 4,78 USD), Ceconomy St (+ 2,33 Prozent auf 2,19 EUR) und Hypoport SE (+ 1,51 Prozent auf 228,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Varta (-8,98 Prozent auf 7,60 EUR), BayWa (-5,79 Prozent auf 21,95 EUR), Grand City Properties (-2,44 Prozent auf 9,81 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 69,05 EUR) und Dermapharm (-2,29 Prozent auf 31,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 797 021 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at