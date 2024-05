Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Letztendlich schloss der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 15 192,22 Punkten ab. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 123,314 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,054 Prozent stärker bei 15 170,98 Punkten, nach 15 162,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15 232,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 170,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Stand von 13 932,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 720,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 653,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 232,95 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Ceconomy St (+ 5,03 Prozent auf 3,01 EUR), Hypoport SE (+ 4,42 Prozent auf 316,80 EUR), MLP SE (+ 3,36) Prozent auf 6,46 EUR), ADTRAN (+ 2,47 Prozent auf 5,40 USD) und INDUS (+ 2,35 Prozent auf 28,35 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil TAKKT (-9,75 Prozent auf 12,78 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-5,24 Prozent auf 1,12 EUR), SCHOTT Pharma (-3,74 Prozent auf 30,34 EUR), Salzgitter (-2,89 Prozent auf 22,82 EUR) und Dürr (-2,01 Prozent auf 24,34 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 270 835 Aktien gehandelt. Mit 16,200 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Ceconomy St-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at