Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent stärker bei 14 169,86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 98,731 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,057 Prozent auf 14 130,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 122,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 169,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 130,13 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 14 317,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 297,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 13 700,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 3,27 Prozent auf 33,50 EUR), BayWa (+ 3,16 Prozent auf 13,70 EUR), SMA Solar (+ 2,99 Prozent auf 25,50 EUR), SFC Energy (+ 2,68 Prozent auf 21,05 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,14 Prozent auf 62,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Drägerwerk (-0,73 Prozent auf 47,80 EUR), ATOSS Software (-0,60 Prozent auf 133,40 EUR), SGL Carbon SE (-0,49 Prozent auf 6,08 EUR), STRATEC SE (-0,47 Prozent auf 42,00 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,47 Prozent auf 6,38 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 36 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 7,192 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at