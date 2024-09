Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Freitag in der Gewinnzone ein.

Am Freitag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,60 Prozent höher bei 13 397,00 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 95,543 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,226 Prozent auf 13 347,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13 317,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 397,00 Punkte, das Tagestief hingegen 13 347,23 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,180 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, stand der SDAX bei 13 647,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, notierte der SDAX bei 14 623,29 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 13.09.2023, mit 13 048,43 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,07 Prozent nach. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Dürr (+ 4,25 Prozent auf 19,14 EUR), Douglas (+ 2,42 Prozent auf 19,49 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,32 Prozent auf 5,30 EUR), Ceconomy St (+ 2,29 Prozent auf 2,68 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,02 Prozent auf 5,32 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vossloh (-0,66 Prozent auf 45,50 EUR), Vitesco Technologies (-0,60 Prozent auf 46,50 EUR), STO SE (-0,52 Prozent auf 115,00 EUR), INDUS (-0,46 Prozent auf 21,55 EUR) und PVA TePla (-0,41 Prozent auf 12,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Dürr-Aktie aufweisen. 34 323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,090 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 4,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die TAKKT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at