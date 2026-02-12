Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,02 Prozent stärker bei 3 643,84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 546,267 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,470 Prozent höher bei 3 623,97 Punkten in den Handel, nach 3 607,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 650,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 619,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,197 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 837,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 575,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Stand von 3 833,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,539 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 5,27 Prozent auf 31,97 EUR), Ottobock (+ 2,57 Prozent auf 57,85 EUR), AIXTRON SE (+ 2,22 Prozent auf 22,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 81,00 EUR) und Sartorius vz (+ 1,49 Prozent auf 225,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-4,32 Prozent auf 55,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,83 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-3,38 Prozent auf 33,68 EUR), United Internet (-2,61 Prozent auf 26,12 EUR) und Bechtle (-2,36 Prozent auf 33,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 241 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,988 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 6,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at