Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Mittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 3 394,83 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 569,244 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,198 Prozent auf 3 383,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 419,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 381,65 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 3 264,29 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2024, den Stand von 3 321,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der TecDAX 2 843,38 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,58 Prozent auf 218,30 EUR), Sartorius vz (+ 3,35 Prozent auf 261,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,40 Prozent auf 55,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,68 Prozent auf 31,52 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,09 Prozent auf 101,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Bechtle (-5,91 Prozent auf 34,08 EUR), CANCOM SE (-3,03 Prozent auf 24,98 EUR), ATOSS Software (-1,92 Prozent auf 132,80 EUR), freenet (-1,85 Prozent auf 27,56 EUR) und 1&1 (-1,55 Prozent auf 13,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 681 293 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,290 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die CompuGroup Medical SE-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

