Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagnachmittag steigen

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 8 211,92 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,575 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 172,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 172,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 248,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 172,15 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,886 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 937,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 615,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 788,37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,35 Prozent zu. Bei 8 248,73 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 5,35 Prozent auf 3,69 GBP), Rightmove (+ 4,18 Prozent auf 5,49 GBP), Phoenix Group (+ 4,00 Prozent auf 5,08 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,89 Prozent auf 8,91 GBP) und Smurfit Kappa (+ 3,57 Prozent auf 43,87 EUR). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil InterContinental Hotels Group (-2,28 Prozent auf 77,08 GBP), Glencore (-1,83 Prozent auf 4,50 GBP), BP (-1,36 Prozent auf 5,09 GBP), Beazley (-1,02 Prozent auf 6,33 GBP) und AstraZeneca (-0,61 Prozent auf 120,82 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 362 628 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,505 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at