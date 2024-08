Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen

Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 am Donnerstag.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 288,00 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,538 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 283,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 283,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 318,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 276,99 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,282 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 198,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 370,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 270,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 10,69 Prozent auf 1,42 GBP), Tesco (+ 2,00 Prozent auf 3,47 GBP), Frasers Group (+ 1,90) Prozent auf 8,60 GBP), easyJet (+ 1,71 Prozent auf 4,47 GBP) und Admiral Group (+ 1,65 Prozent auf 29,51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Legal General (-2,81 Prozent auf 2,25 GBP), RS Group (-2,22 Prozent auf 7,70 GBP), Glencore (-1,94 Prozent auf 4,05 GBP), Anglo American (-1,80 Prozent auf 22,37 GBP) und Ocado Group (-1,74 Prozent auf 3,57 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 508 913 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,513 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Mit 9,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

