Gewinne in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der FTSE 100 gewinnt am Dienstagnachmittag an Wert.

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,32 Prozent im Plus bei 8 173,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,588 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 147,03 Punkten, nach 8 147,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 144,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 199,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 952,62 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 7 666,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 870,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Bei 8 199,95 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell HSBC (+ 5,51 Prozent auf 7,00 GBP), Whitbread (+ 4,14 Prozent auf 31,73 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,44 Prozent auf 21,02 GBP), Beazley (+ 1,90 Prozent auf 6,70 GBP) und Haleon (+ 1,78 Prozent auf 3,37 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Prudential (-4,94 Prozent auf 7,05 GBP), Fresnillo (-4,57 Prozent auf 5,64 GBP), Entain (-3,45 Prozent auf 7,90 GBP), Vodafone Group (-3,43 Prozent auf 0,68 GBP) und Anglo American (-3,24 Prozent auf 26,61 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 44 084 726 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218,055 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

