Gewinne in London: FTSE 100 mit Kursplus

Am Mittwoch erhöht sich der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,61 Prozent auf 8 547,76 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,630 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 495,99 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 495,99 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 495,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 551,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 807,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 311,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 747,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 908,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 160,60 Punkten erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 6,95 Prozent auf 5,20 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,78 Prozent auf 70,05 GBP), Fresnillo (+ 2,87) Prozent auf 8,79 GBP), NatWest Group (+ 2,84 Prozent auf 4,45 GBP) und Informa (+ 2,84 Prozent auf 7,68 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Associated British Foods (-3,98 Prozent auf 18,54 GBP), International Consolidated Airlines (-3,84 Prozent auf 2,80 GBP), Ocado Group (-3,08 Prozent auf 2,33 GBP), JD Sports Fashion (-2,24 Prozent auf 0,74 GBP) und Smith Nephew (-2,10 Prozent auf 11,17 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 36 952 344 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 217,512 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

