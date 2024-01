Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich stärker

Der FTSE 100 machte am Freitag Gewinne.

Der FTSE 100 sprang im LSE-Handel schlussendlich um 1,40 Prozent auf 7 635,09 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 529,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 529,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 529,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 651,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 7 697,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 354,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 761,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,12 Prozent zurück. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Croda International (+ 5,29 Prozent auf 47,56 GBP), Diageo (+ 5,13 Prozent auf 28,49 GBP), Burberry (+ 4,93 Prozent auf 13,42 GBP), Vodafone Group (+ 3,88 Prozent auf 0,71 GBP) und StJamess Place (+ 3,77 Prozent auf 6,71 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Centrica (-4,58 Prozent auf 1,38 GBP), SSE (-2,36 Prozent auf 16,98 GBP), J Sainsbury (-1,92 Prozent auf 2,76 GBP), Tesco (-1,77 Prozent auf 2,94 GBP) und Marks Spencer (-1,73 Prozent auf 2,56 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 94 069 493 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 189,981 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,44 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

