Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Am Abend zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Am Donnerstag sprang der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,36 Prozent auf 8 223,34 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,539 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 193,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 231,78 Punkte, das Tagestief hingegen 8 190,81 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,237 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 11.06.2024, mit 8 147,81 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 7 923,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 282,52 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,50 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell RS Group (+ 9,65 Prozent auf 7,90 GBP), Ocado Group (+ 4,63 Prozent auf 3,80 GBP), Severn Trent (+ 3,74 Prozent auf 27,15 GBP), Rightmove (+ 3,51 Prozent auf 5,60 GBP) und easyJet (+ 3,26 Prozent auf 4,94 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Vodafone Group (-1,68 Prozent auf 0,71 GBP), RELX (-1,45 Prozent auf 35,43 GBP), DCC (-1,41 Prozent auf 56,10 GBP), Admiral Group (-0,99 Prozent auf 25,98 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 28,15 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 98 589 514 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,701 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,51 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at