Gewinne in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag

Am Freitag klettert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,11 Prozent auf 7 603,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 595,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 595,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 589,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 608,33 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,158 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 683,96 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, einen Stand von 7 455,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 911,15 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,53 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell D S Smith (+ 2,17 Prozent auf 3,15 GBP), Entain (+ 2,17 Prozent auf 10,08 GBP), ConvaTec (+ 2,05 Prozent auf 2,39 GBP), Sage (+ 1,75 Prozent auf 11,93 GBP) und Imperial Brands (+ 1,45 Prozent auf 18,86 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Glencore (-2,71 Prozent auf 3,86 GBP), BAT (-1,70 Prozent auf 24,42 GBP), Legal General (-1,57 Prozent auf 2,38 GBP), Fresnillo (-1,46 Prozent auf 4,86 GBP) und Croda International (-1,37 Prozent auf 49,53 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 802 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,572 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at