Gewinne in Moskau: So steht der RTS nachmittags

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Moskau zuversichtlich.

Am Mittwoch legt der RTS um 15:01 Uhr via MICEX um 1,31 Prozent auf 1 131,65 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 6,297 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 1 117,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 116,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der RTS bei 1 114,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 132,13 Punkten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den RTS bereits um 2,34 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 1 034,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 010,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 159,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 17,50 Prozent aufwärts. Bei 1 132,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell SOLLERS (+ 16,34 Prozent auf 804,50 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 3,66 Prozent auf 37 960,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 3,39 Prozent auf 2,29 RUB), Mechel (+ 2,45 Prozent auf 323,01 RUB) und Federal Grid (+ 1,99 Prozent auf 0,12 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen NOVATEK (-1,44 Prozent auf 1 571,00 RUB), Rosneft Oil Company (-0,74 Prozent auf 586,90 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-0,63 Prozent auf 38,14 RUB), Magnit (-0,61 Prozent auf 5 903,50 RUB) und Acron (-0,56 Prozent auf 18 842,00 RUB).

Blick in den RTS: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 59 563 340 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,298 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at